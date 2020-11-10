الفروع المحلية لجهاز الاطفاء لوزارة حالات الطوارئ تبدأ العمل في الأراضي المحررة
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج
بدأت وزارة حالات الطوارئ (FHN) في جمهورية أذربيجان في تنظيم الفروع ذات الصلة في الأراضي المحررة.
أبلغت وزارة حالات الطوارئ أذرتاج أن فرع الإطفاء لمقاطعة فضولي للوزارة بدأت عمله في فضولي. كما تم تنظيم خدمة الفرع المحلي للإدارة الحكومية للحماية من الحرائق لوزارة حالات الطوارئ في بلدة هادروت بمنطقة خوجاوند. تم تجهيز كلا الفرعين بالآلات والمعدات المناسبة لتقديم مستوى عالٍ من الخدمة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
٠٨.١١.٢٠٢٠ [١٩:٤٢]
١٠.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]
١٠.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
١٠.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤١]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥٠]
٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٥:١٠]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
٠٨.١١.٢٠٢٠ [٠٠:١٥]
٠٧.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٢٧]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٠٧]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٣٠]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
١٠.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٠]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٤٥]
٠٨.١١.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:٢٤]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]
٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥٩]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك