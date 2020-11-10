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    الفروع المحلية لجهاز الاطفاء لوزارة حالات الطوارئ تبدأ العمل في الأراضي المحررة

    ١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]

    باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

    بدأت وزارة حالات الطوارئ (FHN) في جمهورية أذربيجان في تنظيم الفروع ذات الصلة في الأراضي المحررة.

    أبلغت وزارة حالات الطوارئ أذرتاج أن فرع الإطفاء لمقاطعة فضولي للوزارة بدأت عمله في فضولي. كما تم تنظيم خدمة الفرع المحلي للإدارة الحكومية للحماية من الحرائق لوزارة حالات الطوارئ في بلدة هادروت بمنطقة خوجاوند. تم تجهيز كلا الفرعين بالآلات والمعدات المناسبة لتقديم مستوى عالٍ من الخدمة.

    AZERTAG.AZ :الفروع المحلية لجهاز الاطفاء لوزارة حالات الطوارئ تبدأ العمل في الأراضي المحررة
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    الفروع المحلية لجهاز الاطفاء لوزارة حالات الطوارئ تبدأ العمل في الأراضي المحررة الفروع المحلية لجهاز الاطفاء لوزارة حالات الطوارئ تبدأ العمل في الأراضي المحررة