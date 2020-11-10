حكمت حاجييف: البرلمانية الأرمينية الداعية إلى الإرهاب يجب أن تحرم من تفويض الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]
باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج
يجب حرمان البرلمانية الأرمينية التي تدعو إلى الإرهاب من تفويض الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي (PACE).
تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر من مساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه على تويتر امس.
قال حكمت حاجييف: " تدعو نايره زهرابيان من جماعة" أرمينيا المزدهرة "عضو في البرلمان الأرمن وممثلة في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي أيضاً الى الارهاب ضد اذربيجان لضرب خزان مينكاتشيفير للمياه ولذلك يجب حرمان أي سياسي لديه مثل هذه العقلية من تفويض الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي وأننا ندين هذا ".
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