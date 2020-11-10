حكمت حاجييف: لا يمكن تصور حجم الدمار في الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]
باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج
لا يمكن تصور حجم الدمار الذي لحق بأراضي أذربيجان التي كانت تحت الاحتلال الأرمني لمدة ثلاثين عاما.
تفيد أذربيجان أن هذا البيان صدر عن مساعد الرئيس ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه على تويتر أمس.
وقال مساعد الرئيس إنه حتى الطوب والحجارة نُهبت. سيتم استبدال هذا الدمار الذي سببته أرمينيا قريباً بالبناء والإنشاء لضمان مستقبل أفضل للنازحين الذين سيعودون اليها.
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