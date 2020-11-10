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    أذربيجان: تسجيل 1346 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و598 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا

    ١٠.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٠]

    باكو، 10 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) أصيب 1346 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 598 شخص من هذا المرض وتوفي 15 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 67 ألفا و392 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 50 ألفا و9 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 867 مريض ويستمر علاج 16516 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و457 ألف و177 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1346 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و598 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا
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