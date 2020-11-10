الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزيري خارجية ودفاع تركيا ورئيس الاستخبارات الوطنية التركية

باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 10 نوفمبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ووزير الدفاع الوطني التركي خلوصي اكار ورئيس الاستخبارات الوطنية التركية خاقان شوكور.

افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف رحب بالضيوف المحترمين وقال ان هذا اول لقاء له بعد الانتصار. وجرت مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس رجب طيب أردوغان تبادلا التهاني خلالها بمناسبة النصر واعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره باسم الشعب الاذربيجاني وباسمه لتركيا على الدعم.

قال الرئيس: "اجرينا خلال المكالمة الهاتفية اليوم مع اخي العزيز، في الوقت ذاته، عن نشاط مركز تركي روسي مشترك للمراقبة على الهدنة. اعتقد ان هذه هي الخطوة المهمة دا ايضا. هذه منصة جديدة للتعاون في المنطقة. كنا نريد دائما ان تلعب تركيا وروسيا دورا متساويا في النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان قراباغ الجبلية وحققنا اليوم هذا. سنتحدث معكم ايضا اليوم عن النشاط المستقبل لهذا المركز وسنتحدث مع نظرائنا من روسيا عن انشاء هذا المركز خلال اقصر وقت ممكن. إذ يوجد جدول زمني لانسحاب القوات المسلحة الارمينية من اراضينا. يجب ان تنسحب حتى نهاية هذا الشهر من كل الاراضي التي لا تزال تحت الاحتلال. لذلك، من المفيد انشاء هذا المركز خلال اقصر وقت ممكن".

من جانبه جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو تهانيه بمناسبة النصر وقال ان اذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام علييف اظهرت قدرتها سواء في ميدان القتال او حول مائدة المحادثات. "الى جانب انتصاراتكم في ميدان القتال، قدمتم نموذج قيادة كبيرة لتسوية هذا النزاع بالطريق السلمي وعن طريق الهدنة. للأسف، لم تستفد ارمينيا من هذه الفرصة. آمل ان تستخلص نتيجة من هذا لهذه المرة. الى جانب الانتصارات في ميدان القتال، سيتم إعادة الاراضي الاخرى الى صاحبها اذربيجان العزيزة باذن الله خلال زمن قصير.

"في العملية اللاحقة ايضا سنواصل معا مناقشة وتنسيق خطواتنا المقبلة في المسائل ، منها انشاء مركز مراقبة مشترك، كما قلتم"، حسبما قال وزير الخارجية التركي. استطرد قائلا: بناء على توجيهاتكم سنتخذ كل ما يلزم من اعمال بالتنسيق مع زملائنا. لهذا الغرض، نحن هنا في اللقاء معكم لاخذ توجيهاتكم."