إلهام علييف: مركز تركي روسي مشترك للمراقبة على الهدنة منصة جديدة للتعاون في المنطقة

باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

اجرينا خلال المكالمة الهاتفية اليوم مع اخي العزيز، في الوقت ذاته، عن نشاط مركز تركي روسي مشترك للمراقبة على الهدنة. اعتقد ان هذه خطوة مهمة ايضا. هذه منصة جديدة للتعاون في المنطقة.

افادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في استقباله اليوم في 10 نوفمبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ووزير الدفاع الوطني التركي خلوصي اكار ورئيس الاستخبارات الوطنية التركية خاقان شوكور.

كما تابع الرئيس إلهام علييف: "كنا نريد دائما ان تلعب تركيا وروسيا دورا متساويا في النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان قراباغ الجبلية وحققنا اليوم هذا. سنتحدث معكم ايضا اليوم عن النشاط المستقبل لهذا المركز وسنتحدث مع نظرائنا من روسيا عن انشاء هذا المركز خلال اقصر وقت ممكن. إذ يوجد جدول زمني لانسحاب القوات المسلحة الارمينية من اراضينا. يجب ان تنسحب حتى نهاية هذا الشهر من كل الاراضي التي لا تزال تحت الاحتلال. لذلك، من المفيد انشاء هذا المركز خلال اقصر وقت ممكن".