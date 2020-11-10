مولود تشاوش اوغلو: فخورون بانجازات اذربيجان في ميدان الحرب والمستوى الدبلوماسي على السواء

باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

نفتخر بانجازاتكم سواء في ميدان الحرب او في المستوى الدبلوماسي. اعلنا في تركيا دائما اننا ورئيسنا المحترم واقفون الى جانب اذربيجان العزيزة سواء في ميدان الحرب او في مائدة المحادثات.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو اثناء لقائه مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 10 نوفمبر.

"في العملية اللاحقة ايضا سنواصل معا مناقشة وتنسيق خطواتنا المقبلة في المسائل ، منها انشاء مركز مراقبة مشترك، كما قلتم"، حسبما قال وزير الخارجية التركي. استطرد قائلا: بناء على توجيهاتكم سنتخذ كل ما يلزم من اعمال بالتنسيق مع زملائنا. لهذا الغرض، نحن هنا في اللقاء معكم لاخذ توجيهاتكم"، حسبما اضاف تشاوش اوغلو.