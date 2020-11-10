مكالمة هاتفية بين الرئيسين التركي والروسي

أنقرة، 10 نوفمبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين رئيس تركيا رجب طيب اردوغان ورئيس روسيا فلاديمر بوتين.

افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس التركي رحب بهذه الخطوة الصحيحة للتوصل الى سلام طويل في قضية قراباغ الجبلية.

واكد الرئيس رجب طيب أردوغان ان اهم مسألة في الوقت الحالي هو وفاء ارمينيا التزاماتها المنصوص عليها في البيان المشترك وللهدنة.