اجتماع بين وزيري الدفاع الأذربيجاني والتركي (فيديو)

باكو، 11 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) عقد الاجتماع بين وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ووزير الدفاع القومي التركي الجنرال خلوصي أكار في مقر القيادة المركزية بوزارة الدفاع في 10 نوفمبر.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع قضايا التعاون العسكري الثنائي بين أذربيجان وتركيا.

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