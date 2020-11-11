خلوصي أكار: لقد أظهر الجيش الأذربيجاني قوته امام العالم
AzerTAg.az
١١.١١.٢٠٢٠ [١٣:٢١]
أنقرة، 11 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
جعلتنا النتيجة سعداء، إنها نهضة، لقد اظهر الجيش الاذربيجاني قوته امام العالم.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار.
جاء في تغريدة في حساب الوزارة في تويتر ان الوزير قال: "لقد حققتم نجاحا سيكتب بأحرف من ذهب في تاريخ أذربيجان".
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