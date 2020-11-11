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    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1

    ١١.١١.٢٠٢٠ [١٤:٣١]

    باكو، 11 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    عاد رئيس جمهورية أذربيجان القائد الاعلى المظفر للقوات المسلحة إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1
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    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1 الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1