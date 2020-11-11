الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا يعودان الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1
AzerTAg.az
١١.١١.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
باكو، 11 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
عاد رئيس جمهورية أذربيجان القائد الاعلى المظفر للقوات المسلحة إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا الجنود الجرحى في المركز الطبي السريري رقم 1.
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