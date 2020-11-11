رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي يشيد باهمية بيان لوقف الحرب في قراباغ

تبيليسي، 11 نوفمبر، أذرتاج

إن البيان المقضي بوقف العمليات العسكرية في منطقة قراباغ الجبلية سيحمي حياة المدنيين في منطقة النزاع ايضا.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها جيورجي تسيريتيلي رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي.

اعرب رئيس الجمعية البرلمانية عن مواساته في القتلى اثناء الحرب ودعا الطرفين الى بدء تبادل الجثث واسرى الحرب في اقرب وقت ممكن.

واضاف ان الطريق المؤدي الى سلام مستدام يكون احيانا اصعب من الحرب.

وأكد تسيريتيلي : "اناشد كلا الطرفين تأكيد التزامهما لمحادثات السلام لتوفير العودة الآمنة للنازحين واللاجئين والتوصل الى حل شامل للنزاع وبناء مستقبل مشترك.