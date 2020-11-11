أذربيجان: تسجيل 1202 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و998 حالة شفاء ووفاة 18 شخصا
AzerTAg.az
١١.١١.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
باكو، 11 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أصيب 1202 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 998 شخص من هذا المرض وتوفي 18 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 68 ألفا و594 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 51 ألفا و7 مصابين منهم بالعلاج وتوفي 885 مريض ويستمر علاج 16702 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و467 ألف و842 فحص طبي.
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