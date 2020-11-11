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    سياسة


    تركيا وروسيا توقعان اتفاقية لإنشاء مركز مراقبة الهدنة في قاراباغ

    ١١.١١.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]

    باكو، 11 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) وقعت تركيا وروسيا اتفاقية بشأن إنشاء مركز مراقبة الهدنة في قاراباغ.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

    وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه "شعرنا في قلوبنا في تركيا وكالأمة التركية بآلام هذا الاحتلال كل يوم منذ مدة 28 عاما مع أشقائنا الأذربيجانيين" وهنأ الرئيس إلهام علييف والشعب الأذربيجاني بمناسبة تحرير قاراباغ وتوقيع البيان.

    AZERTAG.AZ :تركيا وروسيا توقعان اتفاقية لإنشاء مركز مراقبة الهدنة في قاراباغ
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