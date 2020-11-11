وزير الخارجية: وحدة اراضي اذربيجان غير قابلة للنقاش

باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج

نشرت صحيفة "هايوم" الاسرائيلية نص مقابلة اجرتها مع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير تحدث في مقابلة عن موقف اذربيجان المعتمد على القانون الدولي في تسوية النزاع القائم بين ارمينيا وأذربيجان والسياسة العدوانية التي تمارسها ارمينيا منذ سنوات طويلة وموقفها غير البناء في عملية المحادثات. قيل ان افلاتها عن المعاقبة جعل ارمينيا تتخذ موقفا غير بناء في المحادثات وتتقدم بمزاعم اقليمية جديدة تحت شعار "حرب جديدة لاحتلال اراض جديدة". وهذا ادى الى الوضع الذي نواجهه. اذربيجان مستعدة لبدء المحادثات. لكن في البداية يجب على ارمينيا ان تأخذ على عاتقها التزامات بانسحاب القوات المسلحة الارمينية من الاراضي المحتلة. فيما يتعلق بمسألة التنازلات فيجب القول ان وحدة اراضي اذربيجان غير قابلة للنقاش.

كما قال الوزير ان اذربيجان تتابع عن كثب تطور عملية السلام في الشرق الاوسط مشيرا الى دعم بلدنا لاحلال السلام والامن في الشرق الاوسط. كما تناول الوزير وجود آفاق واسعة للتعاون في المجالات العديدة لاسيما في الزراعة والسياحة بين البلدين.

تطرق الوزير الى العلاقات بين اليهود والاذربيجانيين مشيرا الى انهم يعيشون في اذربيجان على مدى قرون كثيرة في جو من الصداقة والوئام.