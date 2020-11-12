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    البرلماني الفرنسي: على فرنسا أن تكون محايدة بصفتها رئيساً مشاركاً لمجموعة مينسك

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [٠١:٣٠]

    باريس، 12 نوفمبر، أذرتاج

    بعث عضو الجمعية الوطنية الفرنسية وعضو لجنة الشئون الخارجية جان لوك ريتزر رسالة إلى أعضاء حزبه يحث فيها فرنسا على البقاء على الحياد.

    أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أن البرلماني الفرنسي في رسالة إلى أعضاء حزبه في الجمعية الوطنية يدعو فرنسا إلى التزام الحياد كرئيس مشارك في مجموعة مينسك. وأشار إلى أربعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الاممي بشأن نزاع قره باغ الجبلية مشيراً إلى أن أرمينيا احتلت ليس فقط منطقة نزاع قره باغ الجبلية لأذربيجان، فحسب بل 7 مناطق حولها يسكنها الأذربيجانيون فقط. وأكد أن هذه القرارات تطالب بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من الأراضي المحتلة بأذربيجان.

    وقال إن على فرنسا أن تحافظ على حيادها وإلا فإنها ستواجه التناقضات وتضعف سمعتها الدولية وثقتها وصورتها وتضر بعلاقاتها الدبلوماسية. وشدد على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة.

    شهلاء أغالاروفا

    المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

    باريس

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