بعد 28 عاما... الأذان يصدح في شوشا الاذربيجانية المحررة من الاحتلال الارميني (فيديو)

أغدام، 12 نوفمبر، أذرتاج

رُفع الأذان في مدينة "شوشة" الأذربيجانية المُحررة، في إقليم "قره باغ"، بعد 28 عاماً من الإحتلال الأرميني.

وأظهر مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، صعود جندي أذربيجاني إلى مئذنة جامع "يوخاري غوهر آغا" التاريخي في المدينة، ورفع الأذان.

واحتلت أرمينيا مدينة شوشة في 8 مايو/آيار 1992، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية بفضل موقعها الجغرافي في المنطقة، إضافة إلى كونها رمزًا للتاريخ والثقافة الأذربيجانية.

والأحد، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تحرير مدينة شوشة الاستراتيجية في إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وقال إلهام علييف في خطاب للشعب الأذربيجاني، شوشا كانت محتلة منذ 28 سنة والنصف وتحظى شوشا بمكانة خاصة في تاريخ أذربيجان. هذه مدينتنا القديمة والتاريخية. وقد عاش واقام الاذربيجانيون في شوشا وأنشأوا وأعمروا طوال القرون. وليس شوشا بؤلؤة أذربيجان فقط ولكنها درة القوقاز كلها ايضا. وغير أن العدو اللعين قد انزل ضربة كبيرة على تراثنا الثقافي باحتلاله اياها وهدم آثارنا التاريخية ودمر مساجدنا وأهانها كلها.

كانت لمدينة شوشا 17 حارة لكل منها مسجدها. لكن تم تدمير معظمها من قبل العدو الارميني.

رابط الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16051221066355033619.mp4