باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

نشرت بوابة EU Reporter التحليلية الأوروبية المؤثرة مقالاً بعنوان "حرب قره باغ: كيف تروج الأنباء المزيفة في وسائل الإعلام الغربية".

تفيد أذرتاج أن المقال يشير إلى أن وسائل الإعلام نشرت العديدة من التقارير الكاذبة حول استئناف الأعمال العدائية في قره باغ الجبلية، وهي منطقة معترف بها دولياً لأذربيجان وتروج الأنباء الكاذبة بخصوص هذا الضراع.

ينص المقال على أنه من المثير للدهشة أن بعض وسائل الإعلام الغربية كانت متحيزة علانية في تغطيتها للنزاع الأرمني الأذربيجاني في قره باغ الجبلية.

ويشير المؤلف إلى أن تقرير“BBC News” في 30 سبتمبر من هذا العام يزعم أن عدة مئات من المرتزقة قد تم إحضارهم إلى قره باغ من سوريا التي تسيطر عليها تركيا. ذكرت أنها تلقت المعلومات من أحد العسكريين، لكن لم يتم التأكد من دقة المعلومات.

يُشار أيضاً إلى أن برنامج The Observers على قناة فرانس 24 قد بث عدة مقاطع فيديو مزيفة التقطها أحد مستخدمي الإنترنت تظهر مسلحين سوريين يستعدون للمغادرة إلى أذربيجان. والدليل الرئيسي على صحة هذه المقاطع هو أن الجنود في الفيديو تحدثوا بالعربية عن مدينتي حلب وإدلب.

يقول المقال إنه من المدهش أن يتم نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة بشكل علاني من قبل وسائل الإعلام الأجنبية الرائدة في جميع أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أن يريفان لم تتمكن حتى الآن من تقديم أي دليل على وجود أي مرتزقة لدى الأذربيجانيين في قره باغ.

يكتب المؤلف أن حرب قره باغ ، مثل كل الحروب، مأساة كبيرة. دمر القتال المدنيين والبنية التحتية في كلا البلدين. ومع ذلك، لم يركز الإعلام الغربي على تطور الأحداث. على وجه الخصوص، فإن إطلاق القوات المسلحة الأرمينية النار على المدنيين في مدينة كنجه، بعيداً عن منطقة الحرب، ظل خارج انتباه الوسائل الإعلامية العالمية.

يؤكد المقال على أنه في النزاعات المسلحة الحديثة، يمكن أن تكون المواجهة على جبهة المعلومات بنفس أهمية ما في ساحة المعركة. يمكن وصف أي عملية بسيطة للعدو بأنها "جريمة الحرب" ويمكن تأليب المجتمع الدولي كله ضد هذا العدو. كما يتضح من أحداث نزاع قره باغ، فإن الوضع الحقيقي على الجبهة لا تغطيها وسائل الإعلام الدولية دائماً بدقة . من أجل نقل الحقيقة حول هذه الحرب إلى الأجيال القادمة، من الضروري أن تقدم الصحافة باستمرار الحقائق الواقعية بطريقة غير منحازة.