اذربيجان تشارك في اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

بدأت المائدة المستديرة لوزراء منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) في 11 نوفمبر. ويعقد الاجتماع الثاني والعشرون لوزراء المنتدى في 12 نوفمبر. كما يشارك ممثلو الدول الأعضاء والمراقبين في المنظمة، بما في ذلك وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف في الاجتماعات عبر الإنترنت.

أبلغت وزارة الطاقة وكالة أذرتاج أن المائدة المستديرة المكرسة لتأثير وباء COVID-19 على أسواق الغاز العالمية بدأت بكلمة افتتاحية لرئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار وكلمة الترحيب من الأمين العام يوري سينتيوري.

ألقى وزير الطاقة برويز شهبازوف كلمة في المائدة المستديرة. وشدد الوزير على أن مشاريع الطاقة التي أعدتها أذربيجان غيرت خريطة الطاقة في المنطقة وأوروبا وقال: "إن هدفنا الرئيسي هو ضمان أمن الطاقة والمساهمة في التنمية العالمية من خلال تحقيق تعاون قوي بين البلدان المنتجة والعبور والمستهلكة".

جاء في الكلمة أنه مع الانتهاء من مشروع خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي (TAP) سيصل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية لأول مرة بعد الأسواق الجورجية والتركية. لقد أصبح تسليم 16 مليار متر مكعب من الغاز للمستهلكين الأتراك والأوروبيين عبر ممر الغاز الجنوبي حقيقة واقعية وهناك إمكانات لتوسع خط أنابيب جنوب القوقاز وخطوط أنابيب TANAP وTAP لنقل كميات إضافية في المستقبل مشيراً إلى زيادة تصدير الغاز إلى تركيا ب20%.

وتم تقديم معلومات عن إنتاج الغاز في أذربيجان بشكل عام مشيراً إلى أن إنتاج الغاز المتوقع في البلاد قد يصل إلى 38 مليار متر مكعب هذا العام ونحو 50 مليار متر مكعب في عام 2024. من المتوقع أن يرتفع الإنتاج السنوي من حقل شاه دنيز الذي هو مصدر موارد لممر الغاز الجنوبي إلى 19 مليار متر مكعب هذا العام و27 مليار متر مكعب في عام 2024.

وتطرق برويز شهبازوف في كلمته إلى العدوان العسكري لأرمينيا على أذربيجان والنصر التاريخي للبلاد بإنهاء 30 عاماً من الصراع وأن هذا النصر المجيد الذي ضمن سلامة أراضينا وإعادة العدالة التاريخية سيكون ضماناً قوياً لإنتاج الغاز وأمن الطاقة بما فيه الأمن الإقليمي أيضاً.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المنتدى سيستمر في جلستين. وقد حضر الحدث إلى جانب الدول الأعضاء في المنتدى مثل الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا وأعضاء مراقبين من أذربيجان والعراق وكازاخستان وماليزيا والنرويج وعمان وبيرو والولايات المتحدة. كما حضره ممثلون من الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني والعشرين لوزراء منتدى دول التعاون الاقتصادي، والتي ستبدأ في 12 نوفمبر الساعة 16:00 بتوقيت باكو، سيخاطب فيها وزير الطاقة برويز شاهبازوف.