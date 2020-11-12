وقار بيرموف: سيكون لتشغيل الممر بين أذربيجان ونخشيفان فوائد اقتصادية لبلدنا

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

كان من المهم جداً استعادة العلاقات بين الجزء الرئيسي من أذربيجان ونخشفان، وخاصة الطرق البرية والمواصلات.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن النائب البرلماني وقار بيرموف.

واضاف البرلماني قائلاً: "اذا أخذنا في الاعتبار انه لم يكن هناك سوى نقل جوي بين اذربيجان ونخشيفان فإن بدء تشغيل الممر مهم جدا لأذربيجان من الناحية الاقتصادية. من الناحية العملية، أصبحت أذربيجان مركزاً للنقل في المنطقة. تشارك أذربيجان عن كثب في تشكيل ممرات النقل بين الغرب والشرق والشمال والجنوب. كما يوفر الدعم المالي لتطوير الجزء الإقليمي من ممرات النقل هذه. سيتيح ذلك لنخشيفان إمكانية الوصول إلى ممرات النقل هذه عبر الأراضي الرئيسية لأذربيجان. سيكون مهماً بشكل خاص من حيث توفير وصول رجال الأعمال نخيشفان إلى ممر النقل بين الشمال والجنوب. الممر مهم أيضاً من حيث إقامة العلاقات والتعاون بين رجال الأعمال العاملين في أذربيجان ورجال الأعمال في نخشيفان، مما سيسمح بنقل المنتجات في وقت قصير. سيكون لهذا تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية لأذربيجان، وكذلك على اقتصاد نخشيفان. ومن المتوقع أن يساهم هذا الممر في اقتصاد نخشيفان ويتيح لأصحاب المشاريع الوصول إلى أسواق أكبر. وبالتالي، بالإضافة إلى كونه ذا أهمية سياسية واستراتيجية لأذربيجان، فإنه سيكون له أيضا فوائد اقتصادية ".