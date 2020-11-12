تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى رئيساً لمجلس الوزراء

باكو، 12 نوفمبر، اذرتاج

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء.

وجاء في الأمر الملكي الذي صدر، أمس الأربعاء، ونشرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أنه "يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".