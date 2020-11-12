النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما من تبني الدستور

باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

كتبت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما من تبني دستور جمهورية أذربيجان.

كما جاء في التهنئة: "أيها أبناء جلدتنا الأعزاء!

أهنئكم جميعًا بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لدستور جمهورية أذربيجان وأتقدم بأطيب تمنياتي لكم جميعًا! لقد أظهر المسار الذي سلكته بلادنا عبر السنين أن الحرية واستقلال الدولة والوحدة التي لا تتزعزع لا ثمن لها لشعبنا! ليستمر تضامن الشعب الأذربيجاني واستقلال بلادنا إلى الأبد! أتمنى أن يسود السلام والهدوء دائمًا في وطننا الأم! حفظ الله القدير وطننا الحبيب أذربيجان!".