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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يكتب في حسابه على فيسبوك بمناسبة يوم الدستور

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٦]

    باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما من تبني دستور جمهورية أذربيجان. 

    يذكر ان أول دستور أذربيجان المستقلة المعد تحت قيادة الزعيم القومي حيدر علييف تم تبنيه بالاستفداء الشعبي في 12 نوفمبر عام 1995. دخل دستور دولتنا حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من نفس العام.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يكتب في حسابه على فيسبوك بمناسبة يوم الدستور
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    الرئيس إلهام علييف يكتب في حسابه على فيسبوك بمناسبة يوم الدستور الرئيس إلهام علييف يكتب في حسابه على فيسبوك بمناسبة يوم الدستور