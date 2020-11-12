439 وفاة من كورونا في روسيا خلال يوم

موسكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 21608 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 1733440 إصابة.

افادت وكالة أذرتاج انه غادر 18811 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1388168 شخص.

وتم تسجيل 32032 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.