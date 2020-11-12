  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    439 وفاة من كورونا في روسيا خلال يوم

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]

    موسكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 21608 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 1733440 إصابة.

    افادت وكالة أذرتاج انه غادر 18811 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1388168 شخص.

    وتم تسجيل 32032 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

    لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

    AZERTAG.AZ :439 وفاة من كورونا في روسيا خلال يوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٧]
    ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في أرمينيا بشكل حاد
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٤]
    تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى رئيساً لمجلس الوزراء
    ٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٦:٢٢]
    تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جورجيا في العاصمة تبليسي
    ٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٤]
    تجاوز عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا 10 آلاف خلال يوم
    439 وفاة من كورونا في روسيا خلال يوم