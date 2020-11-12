أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
قام اليوم اعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".
صرح جيروم لامبر نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأذربيجانية للصحفيين بأن زيارته الحالية لأذربيجان تتزامن مع فترة تاريخية. تستعيد أذربيجان الآن الأراضي التي فقدتها قبل 30 عاما. لقد وصلنا بالفعل إلى بلد تم فيه إحلال السلام.
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