أذربيجان: تسجيل 1622 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و979 حالة شفاء ووفاة 20 شخصا
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]
باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أصيب 1622 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 979 شخص من هذا المرض وتوفي 20 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 70 ألفا و216 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 51 ألفا و986 مصابين منهم بالعلاج وتوفي 905 مريض ويستمر علاج 17325 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و479 ألف و638 فحص طبي.
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