جاويش أوغلو: تواصل تركيا وقوفها الى جانب أذربيجان

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

قال مولود جاويش أغلو إن تركيا تواصل وقوفها الى جانب أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي قوله في مؤتمر صحفي عقده في 12 نوفمبر إن مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا ينبغي لها أن تستنتج من التطورات والبلد المشارك في رئاسة مجموعة منسك فرنسا يتخذ موقفا احادي الجانب حتى لا تتخذ بحيادة بعد وقف اطلاق النار مفيدا أن فرنسا تدعم أرمينيا عقب الاتفاقية الاخيرة حتى تتهم تركيا.

واضاف أن أيا من البلاد يجب ألا يسعى الى نقض العملية بتأييده بأرمينيا تأييدا غير محقا في العملية التالية.