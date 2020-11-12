تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرى آزيخ وآكاكو وأغبولاق المحررة لمحافظة خوجاوند من العدو (فيديو)
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرى آزيخ وآكاكو وأغبولاق المحررة في محافظة خوجاوند من وطأة الاحتلال الأرميني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.
تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن هذه القرى المحررة من العدو.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16051806206307712562.mp4
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