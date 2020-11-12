حوالي 70 ألف مصاب بكورونا في جورجيا

تبيليسي، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3120 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 69 ألف و681 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 599 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 52 ألفا و169 مصاب من الوباء.