  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    حوالي 70 ألف مصاب بكورونا في جورجيا

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٥‎]

    تبيليسي، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3120 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 69 ألف و681 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 599 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 52 ألفا و169 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :حوالي 70 ألف مصاب بكورونا في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]
    34 وفاة من كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]
    439 وفاة من كورونا في روسيا خلال يوم
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٧]
    ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في أرمينيا بشكل حاد
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٤]
    تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى رئيساً لمجلس الوزراء
    حوالي 70 ألف مصاب بكورونا في جورجيا