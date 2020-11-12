جاويش أوغلو: كانت أذربيجان ساعية الى حل النزاع دبلوماسيا ولكن أرمينيا كانت تخرق الهدنة كل مرة

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

قال مولود جاويش أوغلو إن أذربيجان كانت ساعية الى حل النزاع عبر طرق دبلوماسية ولكن أرمينيا كانت تخرق الهدنة كل مرة. وقد شهدنا انتهاك أرمينيا وقف اطلاق النار كل مرة. ولنا رد واحد على الاطراف التي كانت تدعو أذربيجان لوقف اطلاق النار كل مرة: وقف اطلاق النار ليس بحل بل مماطلة الاحتلال.

أفادت أذرتاج عن جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي قوله في مؤتمر صحفي عقده في 12 نوفمبر إن أراضي أذربيجان تستعاد الى صاحبها القديم وفقا للبيان الموقع عليه في 10 نوفمبر مضيفا إننا نشيد بدور روسيا هنا ايضا.

واضاف جاويش أوغلو أن المادة الخامسة من البيان الثلاثي تنص على مشاركة تركيا ايضا مع روسيا في مركز حفظ السلام ونتابع هذه العملية عن كثب.

واوضح أن مركز المراقبة يرصد حالات انتهاك وقف اطلاق النار ويحقق في أية شكاية يتلقى وفي الوقت ذاته يتخذ تدابير ضد انتهاكات وقف اطلاق النار.