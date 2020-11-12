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    سياسة


    مقطع فيديو لقرية خوجيك بمحافظة قوبادلي وقرية هوفوسلو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الارميني

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]

    باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية خوجيك بمحافظة قوبادلي وقرية هوفوسلو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1605186095776039396.mp4"

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية خوجيك بمحافظة قوبادلي وقرية هوفوسلو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الارميني
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