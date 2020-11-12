مقطع فيديو لقرية خوجيك بمحافظة قوبادلي وقرية هوفوسلو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الارميني
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية خوجيك بمحافظة قوبادلي وقرية هوفوسلو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1605186095776039396.mp4"
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