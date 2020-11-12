34 وفاة من كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 1808 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 349 ألف و992 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 34 مصابا فارق حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 7 آلاف و21 مصابا.

ويوجد في المستشفيات 22 ألفا و88 مصابا و1164 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 294 ألف و392 مصاب من هذا المرض.