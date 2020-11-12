  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    34 وفاة من كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]

    إسلام آباد، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 1808 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 349 ألف و992 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 34 مصابا فارق حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 7 آلاف و21 مصابا.

    ويوجد في المستشفيات 22 ألفا و88 مصابا و1164 منهم في حالة حرجة.

    وتعافى 294 ألف و392 مصاب من هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :34 وفاة من كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٥‎]
    حوالي 70 ألف مصاب بكورونا في جورجيا
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]
    439 وفاة من كورونا في روسيا خلال يوم
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٧]
    ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في أرمينيا بشكل حاد
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٤]
    تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى رئيساً لمجلس الوزراء
    34 وفاة من كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي