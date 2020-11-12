رفع قيود مطبقة على الانترنت في أذربيجان

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

رفعت قيود مطبقة على إمداد الانترنت الى البلد.

أفادت أذرتاج إن القيود المطبقة على الانترنت رفعت في اراضي البلد باستثناء الاراضي المحررة من الاحتلال والاراضي السابقة المتاخمة لخط الجبهة.

يذكر أن وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا فرضت قيودا على امداد الانترنت على نطاق البلد بسبب اعلان الاحكام العرفية في البلد.