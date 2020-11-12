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    سياسة


    جاويش أوغلو: ممر بين نخجوان وأذربيجان سيخدم تنمية جميع المنطقة

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]

    باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

    قال مولود جاويش أوغلو إن فتح ممرات نقل جديدة نتيجة حل النزاع بما فيه ممر بين نخجوان وأذربيجان سيخدم لتنمية جميع المنطقة.

    أفادت أذرتاج عن جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي قوله في مؤتمر صحفي عقده في 12 نوفمبر إنني آمل في تنفيذ أرمينيا جميع التزاماتها التي تعهدت بها في الاتفاقية التي تم التوصل اليها في 10 نوفمبر ونعتبر أن أرمينيا قد استنتجت دروسا من الاحداث الاخيرة.

    وقال جاويش أوغلو إن انتهاء الاحتلال هو الاهم بالنسبة لنا وسنواصل وقوفنا الى جانب أذربيجان.

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