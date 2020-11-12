جاويش أوغلو: عرضت أذربيجان قوتها للصديق والعدو بتحقيق الظفر

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

قال مولود جاويش أوغلو إن جيش أذربيجان حقق ظفرا عظيما وقد عرضت أذربيجان قوتها للصديق والعدو.

أفادت أذرتاج عن جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي قوله في مؤتمر صحفي عقده في 12 نوفمبر إن انتصار أذربيجان احتفل به كل في تركيا ايضا.

وسأل جاويش أوغلو الله عز وجل أن يتغمد الشهداء من الجنود والمسالمين بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جنته.

واضاف وزير الخارجية التركي أن أرمينيا قد خرقت قبل ذلك نظام وقف اطلاق النار 3 مرات ورأت نتائجها واذا انتهكت من جديد فتر نتيجة وخيمة مرة اخرى.

وقال إن أذربيجان قد صبرت وتحملت كثيرا الى الحين والخيار بعد ذلك على عاتق أرمينيا التي ينبغي لها أن تفكر فيما بعد في كيفية استمتاعها من التوصل الى استقرار في المنطقة.