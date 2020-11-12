وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي قائد قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قراباغ الجبلية

مساعد الرئيس: فرنسا تنتهج سياسة موالية للأرمن علانية والحال يجب عليها عدم الانحياز وفقا لتفويضها

على الارجح إن فرنسا أخذتها الغيرة على دور روسيا في هذه القضية وتسعى حاليا الى أن تكون ارمينية اكثر من الارمن