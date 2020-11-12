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    سياسة


    وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي قائد قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قراباغ الجبلية

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [٢٠:١٤]

    باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 12 نوفمبر الجنرال روستم مرادوف قائد قوات حفظ السلام الروسية المخطط انتشارها في منطقة العمليات بموجب البيان الثلاثي المشترك الموقع بمن قبل الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس وزراء ارمينيا.

    نوقشت في اللقاء مسائل تنظيم بعثة قوات حفظ السلام وتنفيذها.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي قائد قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قراباغ الجبلية
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