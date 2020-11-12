السفير: أطلب من الجميع أن ينسوا اسم "ستيباناكيرت"

موسكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

قال السفير بولاد بلبل اوغلو إنني اطلب من الجميع أن ينسوا اسم "ستيباناكيرت" حيث لا مدينة تحمل هذا الاسم في أذربيجان بل هناك مدينة تسمى بخانكندي وارجو أن تحفظوا هذا الاسم.

أفادت أذرتاج عن بلبل اوغلو سفير أذربيجان في روسيا الاتحادية قوله في تصريح له لقناة أر بي كا الروسية وهو يتناول عملية اعداد البيان الموقع عليه من قبل رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الارميني بوساطة الرئيس الروسي إن تفاصيل البيان محددة من قبل الزعماء فيما نفذت الاعمال الفنية من قبل سفارات البلاد ووزاراتها للخارجية ورفع شكره للجانب الروسي على هذه الاعمال وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاصالة.

وشدد السفير بلبل اوغلو على أن طرفي النزاع اذا ارادا التوصل الى السلام طويل الاجل والمستقر حقا فينبغي لهما أن ينفذا بنود الاتفاقية تنفيذا لا نقصان فيه.

ورد الدبلوماسي على سؤال عن اقامة الاهالي الارمن في قراباغ الجبلي قائلا إن الجانب الأذربيجاني لم يضع نصب اعينه هدف طرد الاهالي الارمن من قراباغ الجبلي وذكّر في هذا السياق تأكيد الرئيس إلهام علييف على هذا الامر مرارا مفيدا أن أذربيجان لن تسمح في الوقت ذاته بوجود مظاهر انفصالية على اراضيها وقال إن هذه الاراضي تخص خصا لا مواربة فيه ولا لبس بجمهورية أذربيجان وتخضع لقوانين أذربيجان.

واوضح السفير بلبل اوغلو أن المواطنين من الملة الارمينية ممن اراد العودة والعيش في ظروف سلمية والعمل يمكن لهم البقاء ولكن أيا منهم لو اخذ سلاح في يده مرة اخرى سيلقى معاملة إرهابي ويجب أن يفهموا انهم يعيشون وفقا لقوانين جمهورية أذربيجان. إن الانفصالية بلاء عظيم واذا وجد مسامحة فعانت بلاد كثيرة في اوروبا من ذلك ايضا. أذربيجان بلد كثير القوميات والطوائف مثل روسيا الاتحادية ايضا.

كما استلفت الدبلوماسي اهتمام بعض من المحللين السياسيين والساسة أن الاتفاقية بين أذربيجان وارمينيا عقدت بوساطة الرئيس الروسي وقال "كيف يكون لنائب أن يقول ذلك؟ اراد نائب واحد اليوم أن يهدد أذربيجان وهو يهز بأصبعه انه اذا سقط من رأس جندي حفظ السلام شعرة فتكون عاقبة باكو أسوأ من تبيليسي وذلك النائب ربما ينسى أن جنود حفظ السلام يأتون الحلاق هم الاخرون وانتهازا للفرصة اود أن اقول اهدأوا فقد حلت القضية."