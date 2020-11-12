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    نائب رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية الروسية يهنئ الرئيس علييف والشعب الأذربيجاني

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٣]

    موسكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

    بعث نائب رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية الروسية إلياس أم خانوف ببرقية تهنئة الى الرئيس إلهام علييف.

    أفادت أذرتاج أن برقية التهنئة جاء فيه ما يلي:

    "الى فخامة الرئيس الأذربيجاني السيد إلهام علييف المحترم،

    أهنئك والشعب الأذربيجاني جمعاء بمناسبة وقف العمليات القتالية والاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين روسيا وأذربيجان وارمينيا. هذه الاتفاقيات تستعيد سلامة اراضي أذربيجان وتأتي بالسلام المنتظر من الامد البعيد الى المنقطة. ولا يمكن إلا أن يغبط بما كنت تتحلى به خلال مدة تسوية هذا النزاع المستمر منذ الزمن الطويل من الحكمة والعزم وضبط النفس. وبذلك يفتح الطريق أمام عودة اللاجئين الى مسقط رؤوسهم من اجل الاشتغال بعمل بناء سلمي. وقد حققت وصية والدك النابغ.

    وأنا متأكد من أن العلاقات الروسية الأذربيجانية تواصل تنميتها في روح الصداقة التقليدية والتفاهم.

    وأتمنى لك قلبيا موفور الصحة والرقي والنجاح ولمواطني أذربيجان السلام والرقي.

    مع فائق الاحترام والتقدير،

    الياس ام خانوف

    نائب رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية الروسية."

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية الروسية يهنئ الرئيس علييف والشعب الأذربيجاني
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