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    الجزائر حريصة على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والانسانية والثقافية مع اذربيجان

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٣٣]

    باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

    التقت السفيرة الجزائرية في اذربيجان السيدة سليمة عبد الحق مع رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا في 12 نوفمبر.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المجلس الوطني ان السيدة غفاروفا قالت ان اذربيجان تبدي اهمية كبيرة الى تطوير العلاقات مع الجزائر باعتبارها احدى اوائل الدول التي اعترفت باستقلال اذربيجان. اعربت غفاروفا عن شكرها للجانب الجزائري على موقفه الداعم لاذربيجان في نضالها ضد قوات الاحتلال الارميني.

    قيل خلال الحديث ان العلاقات بين البلدين مبنية على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون. كذلك تتطور العلاقات على مستوى البرلمانين لكلا البلدين. تواصل العلاقات في حل المسائل الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في اطار حركة عدم الانحياز.

    قيل ان الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والمحادثات الجارية تخدم المزيد من تعميق العلاقات الثنائية.

    من جانبها اعربت السفيرة الجزائرية عن شكرها على حسن الاستقبال مشيرة الى ان بلادها حريصة على تطوير العلاقات مع اذربيجان في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية وثقافية.

    أجري في اللقاء تبادل الآراء حول مسائل المساواة بين الجنسين ودور المرأة في المجتمع والسياسة ومسائل مكافحة وباء كوفيد 19 وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :الجزائر حريصة على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والانسانية والثقافية مع اذربيجان
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