شبكة الإعلام العراقي وأذرتاج توقعان مذكرة تفاهم للتعاون

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

يجري العمل على نص توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المهني ما بين وكالة الانباء الحكومية الأذربيجانية (AZERTAC) وشبكة الاعلام العراقي (IMN) .

ينشر موقع الشبكة تقارير مصورة عن أذربيجان وعن النزاع القائم بين ارمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية وانتصارات جيشنا. كما تحدثت البرنامج المبثوث في موقع الشبكة مؤخرا عن السرور التي تسود في المجتمع الاذربيجاني بمناسبة هذه الانتصارات. قيل ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أعاد وحدة اراضي اذربيجان وهو يتكئ على الدعم القوي من الشعب.