وزير التجارة: شركات تركية مهتمة بالمشاركة في مشاريع البناء والانشاء في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

عقد لقاء افتراضي بين وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير التجارة التركي روخسار بكجان.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الطرفين لفتا الى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مع الاشارة الى زيادة فرص مزيد من تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في كثير من المجالات الاقتصادية ومن جلمتها الاستثمارات والطاقة والصناعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتجارة والتعليم وغيرها.

واكد الوزيران على بذل جهود مشتركة ترمي الى مزيد من رفع حجم نقل الشحنات الذي يشهد ارتفاع حجم الشحنات المنقولة بالترانزيت من خلال اراضي أذربيجان قادمة من تركيا الى آسيا وبالعكس.

ولفت الوزير جباروف في اللقاء الى اهتمام أذربيجان بزيادة التبادل التجاري مع تركيا الشقيقة مشيرا الى اهمية انطلاق فعالية مستشار تركيا التجاري لدى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي في توسع العلاقات في المجال المذكور.

وهنأ الوزير التركي بكجان الوزير جباروف وشعب أذربيجان بمناسبة الانتصار في الحرب الوطنية.

واكد على أن شركات تركية مهتمة بالمشاركة في مشاريع البناء والانشاء المخططة تنفيذها في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني وبزيادة الاستثمار في أذربيجان.

كما بحث الجانبان في اللقاء مسائل تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين أذربيجان وتركيا وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية العامة.