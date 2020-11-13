أذربيجان تصدر منتجات إلى 107 دولة خلال 9 أشهر

باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 178 دولة.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 107 دولة واستيرادها من 167 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.