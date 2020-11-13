مقطع فيديو لقرية توغ بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
١٣.١١.٢٠٢٠ [١٤:٤٩]
باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية توغ بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16051951565196615584.mp4
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