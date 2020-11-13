  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 1364 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1015 حالة شفاء ووفاة 22 شخصا

    ١٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٢٧]

    باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أصيب 1364 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1015 شخص من هذا المرض وتوفي 22 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 71 ألفا و580 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 53001 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 927 مريض ويستمر علاج 17652 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و489 ألف و382 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1364 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1015 حالة شفاء ووفاة 22 شخصا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]
    أذربيجان: تسجيل 1622 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و979 حالة شفاء ووفاة 20 شخصا
    ١١.١١.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
    أذربيجان: تسجيل 1202 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و998 حالة شفاء ووفاة 18 شخصا
    ١٠.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٠]
    أذربيجان: تسجيل 1346 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و598 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٤٥‎]
    أذربيجان: تسجيل 635 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و503 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا
    أذربيجان: تسجيل 1364 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1015 حالة شفاء ووفاة 22 شخصا