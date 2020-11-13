أذربيجان: تسجيل 1364 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1015 حالة شفاء ووفاة 22 شخصا
AzerTAg.az
١٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٢٧]
باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أصيب 1364 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1015 شخص من هذا المرض وتوفي 22 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 71 ألفا و580 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 53001 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 927 مريض ويستمر علاج 17652 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و489 ألف و382 فحص طبي.
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