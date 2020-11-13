تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية سوقوفوشان المحررة بمحافظة تارتار من العدو (فيديو)

باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية سوقوفوشان المحررة في محافظة تارتار من وطأة الاحتلال الأرميني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.

تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن هذه القرية المحررة من العدو.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16052704433513548702.mp4