تبيليسي، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3473 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 73 ألف و154 شخص. قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 636 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 52.8 ألف مصاب من الوباء.

AZERTAG.AZ : أكثر من 73 ألف مصاب بكورونا في جورجيا

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