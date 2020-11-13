تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قريتي خندك ومرادخانلي بمحافظة قوبادلي المحررة من العدو (فيديو)

باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قريتي خندك ومرادخانلي في محافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.

تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن هذه القرية المحررة من العدو.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16052687076494423247.mp4