بدء تقييم خسائر كنجة جراء استهدافها من قبل جيش أرمينيا بالقصف الصاروخي

كنجة، 13 نوفمبر، أذرتاج

أوفدت اللجنة الحكومية المؤسسة تنفيذا لمرسوم الرئيس إلهام علييف بغية تقييم خسائر الاهالي المسالمين والممتلكات العامة بما فيه المنشآت العامة والبنى التحتية وكذلك مواضع ريادة العمل وتأمين ازالتها فرق عمل تتضمن موظفي وخبراء مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية الى كل من مدن ومقاطعات كنجة ومنكجوير وجورانبوي ونفطالان وغيرها من اجل التعرف ميدانيا على الاوضاع والقيام بأعمال التقييم.

أفادت أذرتاج أن قريق العمل الموفد الى مدينة كنجة أخذ في أعمال التقييم.

وقال رئيس فريق العمل الموفد الى مدينة كنجة عدالت علييف لصحفيين إن فريق العمل الموفد الى كنجة قد اطلق فعالياته ميدانيا لتقييم الخسائر المكتبدة بألاهالي المسالمين والبيوت والشقق والمنازل والممتلكات العامة والبنى التحتية الخاصة والعامة حيث أن كنجة احدى مناطقنا المنكوبة بخسائر في الارواح والهدم والتدمير جراء استهداف قوات الاحتلال الارميني اكثر مرة بالقصف الصاروخي والمدفعي.

واشار رئيس فريق العمل الى أن حسابات ابتدائية تتضمن خسائر ملحقة بأكثر من 2000 سكن خاص ومبان كثيرة الشقق ويقوم الفريق باجراءات التقييم لدى البيوت والشقق والمنازل والمساكن اولا ثم لدى المنشآت غير السكنية والخاصة بمواضع ريادة العمل الاخرى وتنفذ اجراءات التقييم بحضور أصحابها وسيقدم الفريق وثائق المعاينة والتفتيش الى اللجنة لإزالتها ولا نستثني من زيادة عدد مساحات متضررة مضيفا أن مبالغ الخسائر سوف تحدد من قبل خبراء عقب استكمال هذه الاعمال مشيرا الى أن اعمال التقييم يجب أن تستكمل حتى 10 ديسمبروفقا للمرسوم الرئاسي.