بسكوف: زعيما روسيا وتركيا كانا في اتصال عند اعداد بيان مشترك بشأن قراباغ

موسكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

قال دميتري بسكوف إن رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان في اتصال دائم.

نقلت أذرتاج عن بسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي قوله في حديث له لصحفيين إن علاقات الرئيسين تمكِّننا عند ظروف اختلافات معينة في الآراء من توحيد جهودنا عند الضرورة من اجل تمهيد ظروف لمعالجة المشكلات الاقليمية.

واضاف أن زعيمي روسيا وتركيا كانا في اتصال عند اعداد بيان مشترك بشأن قراباغ ومن ضمنها تم التوصل الى اتفاق على تأسيس مركز المراقبة الروسي التركي في اراضي أذربيجان.

وزاد أن مصالح روسيا وتركيا تتطابق في كثير من النقاط وكلا البلدين يؤيدان الاستقرار والشفافية في المنطقة الواسعة وثمة كثير من المصالح المشتركة بين روسيا وتركيا من حيث التعاون التجاري الاقتصادي والاستثمارات وفعاليتهما المتبادلة توافق مع مصالح موسكو وأنقرة على حد سواء.