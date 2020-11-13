علاقات التعاون بين أذرتاج ووسائل الاعلام القطرية تثير الامتنان

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

انعقد اليوم 13 نوفمبر في مقر وكالة أذرتاج لقاء مع فيصل بن عبدالله حمد عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى جمهورية أذربيجان. أشير في اللقاء الى اهمية التغطية الصحفية الموضوعية للحقائق الاذربيجانية في وكالات الانباء العربية مع الإشادة بعلاقات التعاون المتنامية بين وكالة انباء اذربيجان الرسمية ووسائل الاعلام القطرية.

قيل ان هناك تبادل الأخبار بين اذرتاج ووكالة الانباء القطرية بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 2011. وقدّر أصلان أصلانوف رئيس هيأة إدارة وكالة أذرتاج تقديرا عاليا التزام وسائل الاعلام القطرية بمبادئ الدقة والموضوعية والمصداقية في تناول موضوع الحرب الوطنية الاذربيجانية وبشكل عام في موضوع النزاع القراباغي.

من جانبه قال السفير القطري ان بلاده حريصة على التعاون مع اذربيجان مشيرا الى ان قيادتي كلتا الدولتين تبديان اهمية خاصة للمزيد من توسيع العلاقات بين البلدين. اشير الى ان الامكانيات الطبيعية لاذربيجان والبنية التحتية المتطورة والاهم، الاستقرار والامان الموجود هنا تجذب السياح من العديد من بلدان العالم، بما فيها من دولة قطر.

قال فيصل بن عبدالله حمد عبدالله آل حنزاب أن دولة قطر تؤيد وحدة اراضي اذربيجان وموقف أذربيجان العادل في تسوية النزاع القراباغي. وانجازات اذربيجان في هذا الطريق تلقى ترحيبا في قطر.

أكد السفير القطري أهمية تبادل الاخبار من حيث إطلاع المجتمع الدولي، بما فيه المجتمع العربي على الحقائق الاذربيجانية مشيرا الى ان نشرة الاخبار بالعربية والانجليزية في اذرتاج يتابعونها بشغف في بلاده. اضاف ان قناة "الجزيرة" نشرت تقارير مصورة كثيرة عن العمليات العسكرية في قراباغ أطلعت خلالها المتابعين على اسباب النزاع والموقف العادل لاذربيجان.

نظرا لدور وكالة أذرتاج وقناة الجزيرة في المجال الاعلامي الدولي، شدد السفير القطري على ضرورة انشاء التعاون الوثيق بين كلتا المؤسستين وطرح اقتراحات بهذا الشأن.